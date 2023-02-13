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Сегодня, 07:30

Акинфеев ответил на вопрос, что бы он сказал при встрече Канчельскису, заявившему, что Россия купила ЧМ-2018

Игорь Рабинер
Обозреватель
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру ответил на вопрос, что бы он сказал при встрече Андрею Канчельскису, заявившему, что Россия купила ЧМ-2018.

— Что бы вы сказали при встрече Андрею Канчельскису?

— Ничего. Я с Андреем хорошо общаюсь.

— А когда он публично заявляет, что Россия купила чемпионат мира?

— Даже не читал, если честно. Общался с ним по телефону года два назад в последний раз. А то, что он там где-то сказал, вообще не моя тема. Не могу судить людей.

Игорь Акинфеев на&nbsp;ЧМ-2014. «После чемпионата мира в Бразилии или Кубка конфедераций не мог пойти в магазин или в кино. Понимал, что подвел болельщиков». Интервью Игоря Акинфеева

В одном из интервью Канчельскис заявил о том, что король Испании приказал сдать матч российской команде на чемпионате мира 2018 года.

Андрей Канчельскис
Игорь Акинфеев
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
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Акинфеев рассказал, предвидел ли сенсацию в матче ЧМ-2018 Испания — Россия