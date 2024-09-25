Алаев: «Не буду давать оценку словам Глушенкова, но его фраза показалась некорректной»

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова о том, что ему интереснее тренироваться в команде, чем играть в сборной против Вьетнама.

«Естественно, я читал слова Максима Глушенкова о сборной России. Правда, я не знаю, в каком контексте и кому он это говорил, что было до и после. Не буду давать оценку словам футболиста, но его фраза мне лично показалась некорректной. Хочу только одного: чтобы сборная России жила, у нее были соперники, и все футболисты с огромным удовольствием ехали выступать за национальную команду», — приводит слова Алаева Sport24.

Несмотря на заявление Глушенков попал в расширенный состав сборной России на предстоящий учебно-тренировочный сбор. Как отметил главный тренер команды Валерий Карпин, он хочет поговорить с игроком «Зенита» «глаза в глаза».