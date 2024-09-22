Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:21

Алаев — матчах сборной России во Вьетнаме: «Никто не мог предвидеть тайфун»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о товарищеских матчах сборной России во Вьетнаме.

«Непростая поездка. Но никто не мог предвидеть тайфун. Но я застал период, когда был генсеком и мы жили в изоляции. Соперника найти тяжело. Приходится летать во Вьетнам. Надеюсь, найдем достойных соперников для следующих матчей. Играть в России? Есть много нюансов. Коллеги ищут баланс. Мы же играли дома, сейчас поехали на выезд», — сказал Алаев.

5 сентября сборная России в Ханое разгромила в товарищеском матче Вьетнам (3:0). 7 сентября национальная команда там же должна была встретиться с Таиландом, но встречу отменили из-за тайфуна.

РПЛ
Сборная России по футболу
Александр Алаев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Джокович с женой отметили 10-летие свадьбы
Бойкотировал матч с Россией, а теперь требует зарплату в 2 млн евро. Кто такой Миралем Пьянич и откуда у ЦСКА деньги на бывшего игрока «Ювентуса» и «Барселоны»
В Пакистане подорвалось на мине авто сопровождения делегации, куда входил посол РФ
Софи Лорен отмечает 20 сентября 90-летний юбилей
FIDE проголосовала за сохранение ограничений для шахматистов из РФ и Белоруссии
Прокуратура назвала возможные версии отравления семьи в Красноярском крае
Сегодня
Вчера
Неделя