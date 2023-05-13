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Сегодня, 10:53

Алаев: «Ждем новостей от коллег, которые вовлечены в переговоры с УЕФА и ФИФА»

Виктория Кравченко
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Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о ситуации с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Я не являюсь членом рабочей группы. Я участвовал в первом заседании, которое было зимой в Ньоне, после этого в других заседаниях не участвовал. Это не моя компетенция, я не вправе комментировать. Ждем новостей от коллег, которые вовлечены в переговоры», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

Сообщалось, что РФС продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА в рамках рабочей группы для формирования «дорожной карты» по возвращению российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-alaev-zhdem-novostej-ot-kolleg-kotory-e-vovlecheny-v-peregovory-s-uefa-i-fifa/
РФС
Александр Алаев
УЕФА
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