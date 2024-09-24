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Сегодня, 10:22

Алаев рассказал, при каком условии сборная России сыграет с легионерами РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев не исключил проведения товарищеского матча сборной России против команды легионеров чемпионата России.

«Если случится так, что мы будем понимать, что какое-то окно по каким-то причинам свободно и есть возможность сыграть матч в ином формате, звезды РПЛ, легионеры или какой-то иной формат, и это принесет пользу клубам и игрокам, а также будет интересно болельщикам, а также мы не будем забывать про коммерцию и то, что РПЛ — это не благотворительная организация, конечно, мы только за», — цитирует Алаева РИА «Новости».

Ранее РФС объявил расширенный состав сборной России на октябрьский тренировочный сбор. В него вошли 42 футболиста. Сообщалось, что соперники национальной команды станут известны позднее.

В сентябре сборная России в Ханое разгромила сборную Вьетнама (3:0). Также команда Валерия Карпина должна была там же встретиться со сборной Таиланда, но матч отменился из-за супертайфуна «Яга».

Источник: РИА «Новости»
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
Александр Алаев

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