Алдонин — о матче России с Кенией: «Для нашей национальной команды сейчас каждая игра имеет смысл»

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о том, будет ли матч с Камеруном проверкой для российской национальной команды.

«Камерун — хороший соперник для нашей сборной, это бесспорно. Как пройдут эту проверку наши парни, покажет матч. Камерун — одна из лучших команд Африки. У нас конкурентоспособная сборная. Но мы и не самых сильных соперников в последнее время не побеждаем. Поэтому у меня нет уверенности, что наша сборная сможет выиграть эту игру», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

Также он высказался о важности матча с Кенией в Турции.

«Не бессмысленна ли игра со сборной Кении для нашей сборной? Для нашей национальной команды сейчас каждый матч имеет смысл. У нас сейчас очень мало международных игр, поэтому я с такой позицией не согласен. Сейчас есть смысл играть с любым соперником. Да, будет перелет в Турцию, но это сильно далеко? Не на Северный полюс же летит наша команда», — добавил специалист.

Сборная России должна провести товарищеский матч с Камеруном 12 октября. По информации «РБ Спорт», россияне также сыграют с Кенией 16 октября в Турции.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).