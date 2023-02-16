Алдонин отреагировал на возможное отсутствие женщин на товарищеском матче между сборными России и Ирана

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин рассказал о своем отношении к возможному запрету женщинам на посещение товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Думаю, что матчи без женщин точно проходили, но я в них не участвовал. Исходя из сегодняшних реалий, этот факт не важен. Если есть шанс на международную встречу, то, конечно, нужно пользоваться этой возможностью, участвовать и играть. Сейчас для игроков сборной необходим любой международный опыт. Если бы мы все были в равных условиях как раньше, то, наверное, могли бы рассматривать ситуацию в другом контексте. Сейчас самое главное — это возможность сыграть с качественным соперником«, — приводит «Спорт День за Днем» слова Алдонина.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана в марте. Позже испанский журналист Али Карими сообщил, что на стадионе, скорее всего, будут присутствовать только мужчины.