Алдонин считает, что для сборной России будет большим счастьем сыграть с Камеруном

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал новость о том, что команда Валерия Карпина сможет сыграть товарищеский матч с Камеруном.

«Главное, чтобы матч сборной России с Камеруном состоялся, потому что много раз пытались с ними договориться, но что-то мешало провести этот матч. Это очень серьезный соперник, участник чемпионата мира в Катаре, одна из сильнейших африканских сборных. Для нашей национальной команды будет большим счастьем сыграть матч со сборной такого уровня. Уверен, что будет хороший спарринг. Если этот матч состоится, то это будет прорывом в плане переговоров с мировыми футбольными федерациями», — приводит слова Алдонина RT.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет с Камеруном 12 октября в Москве.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

С февраля 2022 года российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.