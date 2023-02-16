Алдонин считает, что Головина и Миранчука надо вызвать на товарищеский матч с Ираном

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин отреагировал на новость о том, что 22 или 23 марта сборные России и Ирана могут провести товарищеский матч в Тегеране.

«Лучше сыграть с Ираном или с бразильскими клубами? Думаю, без разницы, с кем. Игрокам национальной сборной необходимы какие-то международные матчи. Вопрос не в том, лучше или хуже, а чтобы они были и состоялись. Стоит ли вызвать Головина и Миранчука? Почему нет?! Они тоже соскучились по встречам с игроками национальной сборной, так что я думаю, что да. Для общей картины не помешают точно. Бразильцы же тоже ездят в национальные сборные, и ничего, нормально. Аргентинцы тоже ездят и за свои национальные сборные играют, никаких проблем с этим нет», — приводит слова Алдонина «Спорт День за Днем».

По информации Tasnim со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, матч Россия — Иран должен состояться 22 или 23 марта.