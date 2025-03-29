Алаев — о Карпине и Дзюбе: «Рад, что они примирились, и конфликт исчерпан»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» высказался о рекорде нападающего «Акрона» Артема Дзюбы по количеству голов за сборную России.

«Это правильное и мудрое решение Валерия Георгиевича. Более того, мы с ним это обсуждали, и я его двумя руками поддержал. И то, что Артем сыграл в этом матче, вышел капитаном, побил рекорд — красивая история. Артем ее заслужил. Рад, что они примирились, и конфликт исчерпан. Если все наши конфликты будут заканчиваться так, я двумя руками за», — сказал Алаев «СЭ».

Дзюба впервые с 2021 года был вызван в сборную России. 19 марта в товарищеском матче против Гренады (5:0) 36-летний россиянин забил один мяч и установил рекорд по количеству голов за национальную команду (31).