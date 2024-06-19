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Сегодня, 21:43

Добровинский считает, что российские футболисты в Европе не повышали уровень сборной: «Играли, но чего набирались там...»

Добровинский считает, что российские футболисты в Европе не повышали уровень сборной
Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» высказался об уровне сборной России.

— Как вы относитесь к нашим в Европе?

— Все говорят, что наши должны ехать заграницу. Если из-за денег — я могу понять. Но если из-за того, что наша сборная будет расти каким-то образом... Я просто не видел этого никогда. От того, что наши Мостовой и Карпин играли в Испании, Аршавин в лондонском «Арсенале», Кокорин в Италии, Головин, Захарян — мы не становились какой-то суперсборной. Да, они играли, но чего набирались там...

Суперсборной у нас не получалось никогда. Да, четвертое место на чемпионате Европы. Сойти с ума, один раз и все. Это в продолжение темы легионеров. Вот они играли с мастерами. Если они идут за деньгами, там платят больше, чем у нас, тогда могу понять. Жизнь спортсмена коротка. А если посыл такой, что там они должны играть с мастерами, становиться великими и так далее... у нас великим никто не стал.

Великими, может, и становятся. Только в сборной, несмотря на это, ничего не создают. Наши легионеры не приводят сборную к победам. Поэтому аргумент о том, что наши ребята должны играть с легионерами в России и смотреть, как они выступают, ни о чем, согласитесь. А вот когда была сборная Советского Союза, мы несколько раз были олимпийскими чемпионами, выигрывали Кубок Европы, взяли бронзу на чемпионате мира, становились вторыми с Лобановским на чемпионате Европы. Хорошая сборная была, где не играл ни один легионер, — сказал Добровинский.

Сейчас в заявке клубов РПЛ должно быть не более 13 иностранных футболистов, восемь из которых могут одновременно находиться на поле.

Сборная России по футболу
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