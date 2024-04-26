Дюков: «Сборная России сыграет с Белоруссией в Минске. Дата еще обсуждается»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда состоится товарищеский матч между сборными Белоруссии и России.

«Мы приняли решение сыграть один матч в июне. Была возможность на две игры, но весна получилась напряженной, поэтому решили так. Сыграем со сборной Белоруссии в Минске. Дата еще обсуждается. Игра с Парагваем? Мы договорились, что обязательно сыграем, но не в этом году. Либо в 2025-м, либо 2026 году эта игра состоится», — сказал Дюков.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что возможно матч стоится 7 июня.

«Обсуждаем дату 7 июня, но есть и другая», — сказал Митрофанов.

Ранее РФС сообщал, что национальная команда проведет товарищеский матч с Белоруссией 8 июня в Минске.