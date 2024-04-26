Дюков — о матчах сборной России: «РФС ставит перед собой задачу проводить больше игр в России»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал то, что ориентиром для возвращения сборной России к международным соревнованиям является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года.

«Концепция бессрочная, она не определяет сроки. Задача РФС — обеспечение, сохранение и функционирования всех наших сборных команд. Мы видим, что к сборной есть интерес, за ней следят. Это подтверждают и недавние матчи. Мы считаем, что это важный инструмент развития молодых футболистов. Это дает возможность развиваться — работа с другим тренерским штабом, другими футболистами. Вся вертикаль сборных должна сохраниться. Мы собираемся регулярно проводить игры. Решение о том, что нужно сохранить сборную было принято сразу. Но концепцию нужно было уточнить. Мы ставим перед собой задачу проводить больше игр в России, а не на выезде», — сказал Дюков.

Также президент РФС поделися мнением о том, что в концепцию деятельности сборной России включили коммерческий турнир с соперниками мирового уровня.

«Мы считаем, что проведение турнира было бы интеренее болельщикам. Мы занимаемся организацией подобного турнира. Есть понимание по сборным, которые мы можем пригласить: Южная Америка, Африка, Азия. Этот турнир может состояться в 2025/26 году», — отметил Дюков.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что данная концепция национальной команды охватывает вопросы планирования.

«Концепция исходит из того, что есть циклы проведения соревнований. Она охватывает вопросы планирования, исходя из некой глубины. Концепция про методику, не про пропуск турниров», — сказал Митрофанов.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.