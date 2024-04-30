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Сегодня, 15:25

Александр Дюков: «Не призываю Карпина менять место работы»

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Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о том, что Валерию Карпину приходится совмещать посты в «Ростове» и сборной России.

«Не призываю Карпина менять место работы и переходить в московский клуб, но с точки зрения работы в «Спартаке» я не вижу дополнительных сложностей в плане совмещения», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Ранее Дюков заявлял, что РФС заинтересован в том, чтобы продолжить сотрудничество с Карпиным.

Контракт Карпина со сборной России рассчитан до лета 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков
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