Александр Дюков: «Не призываю Карпина менять место работы»

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о том, что Валерию Карпину приходится совмещать посты в «Ростове» и сборной России.

«Не призываю Карпина менять место работы и переходить в московский клуб, но с точки зрения работы в «Спартаке» я не вижу дополнительных сложностей в плане совмещения», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Ранее Дюков заявлял, что РФС заинтересован в том, чтобы продолжить сотрудничество с Карпиным.

Контракт Карпина со сборной России рассчитан до лета 2024 года.