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Сегодня, 12:34

Дюков: «Продолжим работу по возвращению сборных к официальным матчам»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Дюков рассказала об интересе к матчам национальных сборных России в 2024 году.

«В предыдущую четырехлетку мы увеличили количество сборных команд. На текущий момент структура сборных команд соответствует лучшим мировым практикам. В период отстранения мы сохранили игровую практику. Мы провели 211 матчей в 2024 году. Несмотря на товарищеский характер игр, мы видим, что национальная команда интересна и нужна болельщику. Средний охват матчей составил более 3 миллионов 700 тысяч человек. Средняя посещаемость матчей показала 90 процентов от вместимости стадиона. Мы продолжим работу по возвращению наших сборных команд к официальным международным соревнованиям», — сказал Дюков на внеочередной конференции РФС.

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Сборная России по футболу
Александр Дюков
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