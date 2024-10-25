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Сегодня, 17:03

Дюков об отмененном матче с Пакистаном: «У их сборной возникли проблемы с формированием команды»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему не состоялась игра против сборной Пакистана в октябрьское окно.

«Мы начали переговоры с ними еще летом этого года. В сентябре практически договорились о проведении игры, соответствующий договор и соглашение было подготовлено. Но в середине сентября выяснилось, что Пакистану нужно получить внутреннее соглашение о проведении матча — на это требуется четыре недели. Мы оказали поддержку Федерации футбола Пакистана в решении этого вопроса по правительственным каналам. Согласие было получено, но у их сборной возникли проблемы с формированием команды. Потому приняли решение не проводить игру. Форс-мажорная ситуация, безусловно, для нас неприятная. Нам важно проводить матчи, чтобы получать очки ФИФА. Но эта ситуация позволила нам уделить больше времени детям из Белгородской и Курской областей. На ноябрь достигнуты договоренности о проведении игр с Брунеем и Сирией», — сказал Дюков.

Президент РФС Александр Дюков. «Встречался с руководителями нескольких европейских федераций, обсуждали возможность игр». Пресс-конференция Дюкова

На данный момент все российские команды отстранены от официальных международных турниров. В ноябре сборная России должна провести товарищеские матчи с командами Брунея и Сирии.

Сборная Пакистана по футболу
Сборная России по футболу
Александр Дюков

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