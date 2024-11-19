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Сегодня, 21:59

Дюков — о соперниках сборной России: «Выбор был небольшой. РФС сработал на четверку»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил работу организации по привлечению соперников для матчей со сборной России.

— Какую оценку поставите РФС по привлечению соперников?

— Выбор был небольшой. Исходя из того, что есть, сработали на четверку. Договоренности по 2025 году? Ведем переговоры с рядом ассоциаций. В следующем году мы собираемся использовать все окна. Сейчас назвать конкретные сборные не могу. Сначала надо договориться. В следующем году будет больше статусных соперников. Домашние матчи? Для нас приоритетом являются игры дома, — сказал Дюков.

Сборная России 19 ноября обыграла Сирию со счетом 4:0 и одержала пятую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0) в гостях, в сентябре — Вьетнам (3:0) в выездном матче, в ноябре — Бруней (11:0).

Сборная России по футболу
Александр Дюков

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