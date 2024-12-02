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Сегодня, 10:55

Дюков — о допуске российских команд до международных соревнований: «Думаю, что в следующем году будут изменения»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил шансы допуска российских клубов и сборных до международных турниров в 2025 году.

«К большому сожалению, на данный момент каких-то конкретных договоренностей и решений по снятию запрета на участие в международных турнирах нет, — сказал Дюков ТАСС. — Если говорить об отношении к нам, к российскому футболу со стороны наших коллег, то мы видим, что оно меняется в лучшую сторону. Это мы в том числе видим по количеству сборных, которые в следующем году готовы приехать в Россию для проведения матчей. Думаю, что в следующем году будут изменения».

Дюков добавил что, главной целью РФС является снятие «несправедливого и политически мотивированного» запрета на участие российских команд в турнирах.

Российские клубы и сборные были отстранены УЕФА и ФИФА от международных соревнований в феврале 2022 года.

Источник: ТАСС
Александр Дюков
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