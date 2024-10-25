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Сегодня, 17:07

Дюков о словах Кремлева: «Продолжаем прилагать максимальные усилия, чтобы получить допуск к официальным соревнованиям»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков отреагировал на слова президента международной федерации бокса Умара Кремлева о международной деятельности.

Ранее на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Кремлев призвал российские спортивные федерации больше заниматься международной деятельностью.

«Наши футбольные сборные играют под своим флагом и гимном. С участием в официальных турнирах есть сложности. Отдаем должное боксерам, которые добились в этом успехов. Командным видам спорта добиться такого же решения гораздо сложнее — вы это видите не только на примере футбола, но и в других игровых видах спорта. Мы продолжаем прилагать максимальные усилия, чтобы получить допуск к официальным соревнованиям, но пока ситуация такова», — сказал Дюков.

Президент РФС Александр Дюков. «Встречался с руководителями нескольких европейских федераций, обсуждали возможность игр». Пресс-конференция Дюкова

Александр Дюков
Умар Кремлев

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