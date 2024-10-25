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Сегодня, 17:06

Дюков о выборах президента РФС: «Принял решение. Есть время, чтобы объявить о нем»

Артем Бухаев
Корреспондент
Президент РФС Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о желании баллотироваться на выборах главы организации.

— Известна ли дата выборов президента РФС?

— Решение по дате будет принято на заседании Исполкома в ноябре.

— Будете баллотироваться?

— Решение я принял, но у меня еще есть время, чтобы объявить о нем.

Президент РФС Александр Дюков. «Встречался с руководителями нескольких европейских федераций, обсуждали возможность игр». Пресс-конференция Дюкова

Выборы на пост главы РФС пройдут в 2025 году. Александр Дюков возглавляет Российский футбольный союз с февраля 2019 года. В 2021-м он был единогласно переизбран на новый 4-летний срок.

РФС
Александр Дюков

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