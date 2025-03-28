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28 марта, 17:32

Дюков отреагировал на информацию о желании УЕФА вернуть Россию на турниры: «Дыма без огня не бывает»

Дюков отреагировал на информацию о желании УЕФА вернуть Россию на турниры
Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал информацию, что УЕФА начал процесс по возвращению сборных и клубов России на международные турниры.

«Дыма без огня не бывает. Мы с вами неоднократно обсуждали эту тему», — сказал Дюков на пресс-конференции после заседания исполкома РФС.

26 марта The Independent сообщил, что есть высокопоставленные футбольные деятели, которые вернули бы российские команды «завтра же». УЕФА уже предпринимает шаги в этом направлении.

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Сборная России по футболу
Александр Дюков
УЕФА
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