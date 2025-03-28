Дюков отреагировал на информацию о желании УЕФА вернуть Россию на турниры: «Дыма без огня не бывает»

Дюков отреагировал на информацию о желании УЕФА вернуть Россию на турниры

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал информацию, что УЕФА начал процесс по возвращению сборных и клубов России на международные турниры.

«Дыма без огня не бывает. Мы с вами неоднократно обсуждали эту тему», — сказал Дюков на пресс-конференции после заседания исполкома РФС.

26 марта The Independent сообщил, что есть высокопоставленные футбольные деятели, которые вернули бы российские команды «завтра же». УЕФА уже предпринимает шаги в этом направлении.