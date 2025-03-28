Дюков — о товарищеском матче с Ираном: «У нас хорошие рабочие отношения, мы продолжаем сотрудничество»

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал возможный товарищеский матч между сборными России и Ирана.

«В 2023 году мы провели товарищеский матч в Иране. У нас хорошие рабочие отношения с федерацией футбола Ирана, мы продолжаем сотрудничество. Но конкретные комментарии будут после документов о проведении матча. Пока рано давать комментарии.

У нас хорошие контакты с Федерацией футбола Колумбии. Возможно, матч со сборной Колумбии состоится. Но, опять же, все объявления возможны только после подписания соответствующих документов», — сказал Дюков на пресс-конференции после заседания исполкома РФС.

26 марта стало известно, что в октябре сборная России проведет товарищеский матч с Ираном. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил, что игра пройдет в России.