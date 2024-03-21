Дюков: «Планируются ли еще игры со сборной Сербии? Вполне возможно»

Глава РФС Александр Дюков рассказал, будет ли сборная России проводить еще товарищеские матчи с Сербией. 21 марта российская команда обыграла сербов со счетом 4:0.

— Планируются еще игры со сборной Сербии?

— Вполне возможно.

— Толчок к играм с европейскими командами?

— Очень важно, что провели этот матч, как я уже сказал.

— Сегодня на трибунах был Лавров.

— Поздравили с днем рождения, обсудили «Спартак».

— Он доволен результатом?

— Сборной? Да. Там были сербские коллеги, ему стало немного неудобно в какой-то момент.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра также пройдет в Москве на «ВТБ Арене».