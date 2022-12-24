Дюков: «Обсуждал с Карпиным вопрос перехода в Азию — он скорее поддерживает эту идею»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о мнении главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина по поводу перехода российского футбола в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Валерий Георгиевич высказался по этому поводу несколько раз. Те комментарии, которые он дал, показывают, что он скорее поддерживают эту идею перехода в Азию. Мы с ним обсуждали эту тему и пришли к тому, что лучше играть, чем не играть — такое мнение Карпина», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.