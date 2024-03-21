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Сборная России

21 марта, 22:33

Дюков: «На сербов оказывалось давление. Но они молодцы, что не поддались»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Глава РФС Александр Дюков заявил, что ему понравился товарищеский матч сборных России и Сербии (4:0).

— Все понравилось, неплохой футбол. Понравилось желание. Команда играла до свистка. На сербов оказывалось давление. Но они молодцы, что не поддались, что матч состоялся, — сказал Дюков.

— Удаление?

— Показалось, что оно было. Судья принял решение, руководствовался правилами ФИФА и УЕФА. Многие на трибунах пришли к мнению, что удалять было необязательно.

— На Евро бы такая сборная не затерялась?

— Сложно делать выводы по одному матчу. Если вспомнить игры против Камеруна и сегодня, у нас были бы неплохие шансы. Но мало игр, чтобы делать такие выводы.

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25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра также пройдет в Москве на «ВТБ Арене».

Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
Александр Дюков
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