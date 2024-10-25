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Сегодня, 17:00

Дюков: «Встречался с несколькими руководителями европейских ассоциаций, обсуждали возможность игры»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России может провести товарищеские матчи против европейских команд в следующем году.

— Было много высказываний от разных стран о желании проводить товарищеский матч с Россией — Непала, Сейшел, Намибии и других. Есть ли с ними какое-то общение?

— Мы проводим работу по организации матчей на следующий год, она ведется со многими федерациями. При выборе соперников будем руководствоваться несколькими принципами: домашние матчи со своими болельщиками и рейтинг сборной, с которой предстоит играть. Надеюсь, что в следующем году статусных соперников будет больше.

— Среди этих сборных есть хоть одна из Европы?

— Да, есть. Встречался с несколькими руководителями европейских ассоциаций, мы обсуждали возможность сыграть. Но все зависит от календаря.

На данный момент все российские команды отстранены от официальных международных турниров. В ноябре сборная России должна провести товарищеские матчи с командами Брунея и Сирии.

Президент РФС Александр Дюков. «Встречался с руководителями нескольких европейских федераций, обсуждали возможность игр». Пресс-конференция Дюкова

РФС
Сборная России по футболу
Александр Дюков

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