Филимонов: «Сборная России должна играть даже с такими соперниками, как Бруней и Сирия»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о необходимости проведения матчей национальной команды с «экзотическими» сборными в условиях санкций.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча — со сборными Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

— Сборная должна играть любые матчи, даже с такими соперниками. Здесь вопрос не в уровне соперников, а в уровне нашей команды, наших футболистов. Они должны понимать, что мы готовимся не к матчам с этими командами, а к матчам на другом уровне.

Главное, чтобы ребята играли на максимальном уровне и не было какой-то расхлябанности, не играли в полноги, чтобы улучшать свою игру. Мы же все равно вернемся на международный уровень, и надо быть готовым соответствовать этому уровню.

— А как игроку сборной России находить мотивацию в условиях отстранения?

— Я, слава богу, в таких ситуациях не был, но наш советский спорт и советский футбол в такой ситуации был, когда на международном уровне не играли — только какие-то такие выставочные матчи, как с басками или выезд московского «Динамо» в Англию. Учитывая, что уровень футбола был сопоставим, то когда футболисты нашей сборной выходили на мировой уровень, они там добивались успеха. Я думаю, что этот пример должен быть таким, направляющим для нашей сборной, чтобы потом выйти на международную арену и быть на высоте, — сказал Филимонов «СЭ».