Глеб назвал политическим отказ Камеруна играть против сборной России: «На них оказывают огромное давление»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб прокомментировал «СЭ» отказ Камеруна играть против сборной России.

«На них оказывают огромное давление. Что тут удивляться. Нужно спокойно к этому относиться. Спорт уже давно политика, неотъемлемая часть. Лозунг «Спорт вне политики» уже давно можно было убрать. Реально ли договориться? Пусть федерации, ФИФА и УЕФА общаются, я не могу знать, реально это или нет», — сказал Глеб «СЭ».

Планировалось, что матч Россия — Камерун состоится 15 июня в Москве на стадионе «Лужники». По информации «СЭ», камерунская команда отказалась от игры из-за того, что правительство страны запретило ей принимать участие в матче с россиянами.