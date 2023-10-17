Глеб сравнил сборные Белоруссии и России: «Вам тоже повезло с Камеруном»

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб в интервью «СЭ» порассуждал о возможном товарищеском матче между Белоруссией и сборной России.

— Было бы вам интересно посмотреть на вашу сборную в товарищеском матче против России?

— Знаете, любая игра против сильного соперника идет только в плюс. Это дает много пищи для размышлений и заставляет расти.

— Как бы ваша национальная команда смотрелась в поединке против россиян?

— Я смотрел вашу игру против Камеруна. Считаю, России тоже в какой-то мере повезло. Каким бы получился матч между нашими командами? Примерно равным. Плюс-минус. Сборная России не доминировала бы на поле. Да, у подопечных Валерия Карпина побольше опыта, ваш чемпионат посильнее белорусского. Но я не думаю, что сборная России зажимала бы Белоруссию на ее половине поля, как это делала Швейцария. Нет, такого бы не было. Мы бы увидели довольно равную игру. В желании и самоотдаче мы бы точно вам не уступили.

15 октября сборная Белоруссии упустила победу над Швейцарией в отборе Евро-2024, выигрывая 3:1 к 89-й минуте. Матч завершился вничью 3:3.

12 октября сборная России победила в Москве Камерун в товарищеском матче (1:0), а 16-го сыграла вничью с Кенией в Турции (2:2).