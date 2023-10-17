Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:15

Глеб сравнил сборные Белоруссии и России: «Вам тоже повезло с Камеруном»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Глеб.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб в интервью «СЭ» порассуждал о возможном товарищеском матче между Белоруссией и сборной России.

— Было бы вам интересно посмотреть на вашу сборную в товарищеском матче против России?

— Знаете, любая игра против сильного соперника идет только в плюс. Это дает много пищи для размышлений и заставляет расти.

— Как бы ваша национальная команда смотрелась в поединке против россиян?

— Я смотрел вашу игру против Камеруна. Считаю, России тоже в какой-то мере повезло. Каким бы получился матч между нашими командами? Примерно равным. Плюс-минус. Сборная России не доминировала бы на поле. Да, у подопечных Валерия Карпина побольше опыта, ваш чемпионат посильнее белорусского. Но я не думаю, что сборная России зажимала бы Белоруссию на ее половине поля, как это делала Швейцария. Нет, такого бы не было. Мы бы увидели довольно равную игру. В желании и самоотдаче мы бы точно вам не уступили.

15 октября сборная Белоруссии упустила победу над Швейцарией в отборе Евро-2024, выигрывая 3:1 к 89-й минуте. Матч завершился вничью 3:3.

12 октября сборная России победила в Москве Камерун в товарищеском матче (1:0), а 16-го сыграла вничью с Кенией в Турции (2:2).

Александр Глеб
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
3
Обсудить
Читайте также
Россия остается в УЕФА. И без ЧМ-2026
«Гран-при» в Уфе — мед вместо цветов, крики Петросян и летающие акулы
Депутат рады заявил о прибытии ракет ATACMS на Украину и использовании их ВСУ
Абдалла II заявил об отказе Иордании и Египта принять беженцев из сектора Газа
Захарова заявила о нелегитимности резолюции ПАСЕ по срокам президентства Путина
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шавло поделился мнением, стоит ли продолжать вызывать Джикию в сборную

Главный тренер сборной Кении назвал лучшего игрока в составе российской команды