Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:10

Головин: «С Карпиным видимся не так часто, но никакого выгорания у него не заметил»

Telegram Дзен

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что не заметил выгорания у главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Честно говоря, не заметил никакого выгорания у Валерия Георгиевича. Наверное, если кто-то ссылается, они, может, как-то следят, отслеживают это. Тем более мы не так уж часто видимся в сборной, все равно это не как в клубе, где каждый день следят за интервью и так далее. Я этого точно не заметил», — сказал Головин Odds.ru.

Карпину 55 лет. Он совмещает посты главного тренера в сборной России и «Ростове».

28-летний Головин был вызван на октябрьский сбор национальной команды, который проходит в подмосковном Новогорске. Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России отстранена от участия в меужднародных соревнованиях и проводит только товарищеские игры.

Источник: ODDS.ru
Александр Головин
Валерий Карпин

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Экс-футболиста «Локомотива» Алиева объявили в розыск в России
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Сегодня
Вчера
Неделя