Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:16

Головин: «Хотелось бы верить, что еще сыграю за сборную России в официальных матчах»

Головин рассказал об отношении тренера «Монако» к бану российского футбола
Александр Головин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин выразил надежду, что ему еще удастся сыграть за национальную команду в официальных встречах.

«В «Монако» это как-то даже не обсуждали. Наверное, только с тренером об этом разговаривал. Он просто меня спрашивал, как я к этому отношусь, негативит ли это меня, расстраивает ли? Меня это в любом случае расстраивает. Хотелось бы верить, что еще все-таки сыграю в официальных матчах», — приводит слова Головина «Известия».

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Ранее был проведен октябрьский сбор национальной команды. Сборная России не сыграла ни одного товарищеского матча из-за отсутствия соперников. Ожидается, что в ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Сирией и Брунеем.

Всего за сборную России Головин провел 47 матчей и забил шесть голов.

Источник: «Известия»
Александр Головин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Монако

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Марокканец Беннар выиграл Московский марафон с рекордным временем
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится четыре дня из-за Дня народного единства
Россиянин, отправившийся за телами альпинистов в Непал, заболел лихорадкой
Зарема обвинила клуб в отсутствии матчей, легенды наконец объяснили, чем хорош Станкович. Что происходит в «Спартаке» перед рестартом в РПЛ
В казахстанский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка
Материалы сюжета Сборная России в октябре: без матчей и сбор в Новогорске
Сборная Туркменистана отказалась от товарищеского матча с Россией в ноябре
Медведев заявил, что обсудит с РФС идею матча сборной России против команды легионеров РПЛ
Юношеская сборная России разгромила Китай
Молодежная сборная России победила Китай в товарищеском матче
Дивеев: «Головин — сильнейший игрок сборной, футболист другого класса»
Канчельскис назвал бредом идею о проведении матча между сборными России и медиалиги
Сегодня
Вчера
Неделя