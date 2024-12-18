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18 декабря, 09:30

Головин: «Сомнений по поводу приезда в сборную России не было, нет и не будет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о приезде в сборную России на товарищеские матчи.

«Сомнений по поводу приезда в сборную России у меня не было, нет и не будет. Да, логистика непростая, но если я готов, если нет травм, то всегда с огромным удовольствием еду в сборную, когда получаю вызов. Вопроса или даже раздумий на эту тему для меня просто не существует. И мне сложно выделить какой-то один сбор или приезд, потому что получаю от сборной России позитивные эмоции всегда», — сказал Головин «СЭ».

Александр Головин в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Сербия (4:0). 21&nbsp;марта. Москва. «Сомнений по поводу приезда в сборную России не было, нет и не будет». Интервью Головина

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА).

В 2024 году сборная России одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Александр Головин
Сборная России по футболу
ФК Монако
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