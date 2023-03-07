Александр Гришин: «Футболистам ЦСКА нужно еще больше трудиться, чтобы их заметили в сборной»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о том, что в расширенный состав сборной России на мартовский сбор попали только три игрока ЦСКА.

«Только тренер сборной может выбирать, кто должен играть в национальной команде, а кто нет. Нельзя обсуждать решение Карпина вызвать только Дивеева, Облякова и Чалова, это его видение футбола, под которое он вызывает игроков. С Валерия Георгиевича будут потом спрашивать за результат, если он его не даст. Если побед не будет, то с Карпина спросят по тем футболистам, которых он вызывает», — приводит Metaratings.ru слова Гришина.

Также он ответил на вопрос, можно ли говорить о том, что уровень ЦСКА упал.

«Раньше всегда вызывали Березуцких, Игнашевича и Акинфеева, потому что они топ. Был сыгранный костяк в обороне сборной, который менять не было смысла. Сейчас вызвали только трех игроков и то, они попали только в расширенный список. Остальным футболистам ЦСКА нужно еще больше трудиться, чтобы их заметили», — добавил специалист.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.