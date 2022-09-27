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27 сентября, 22:00

Кержаков: «Для нашей сборной важны любые международные игры»

Александр Кержаков оценил важность международных матчей для сборной России
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил важность международных матчей для национальной команды.

«Ну, насколько важны такие матчи, лучше спросить у главного тренера. Ему важно проводить какие-то матчи. Нам, как болельщикам, было важно посмотреть, как выглядит сборная. Не буду оригинальным сказав, что сборная не впечатлила. Сложно было ожидать чего-то внятного. Игра с Ираном сейчас важна? Сейчас есть вещи намного важнее. Если мы говорим о спорте, то для нашей сборной важны любые международные игры», — сказал Кержаков «СЭ».

24 сентября сборная России в Бишкеке обыграла команду Киргизии (2:1).

7 сентября РФС объявил о достижении договоренности с иранской стороной о проведении товарищеского матча в ноябре.

Александр Кержаков
Сборная России по футболу
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