Кержаков: «На ЧМ-2002 Черчесов сказал мне, что станет главным тренером сборной России»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» вспомнил об одном откровенном разговоре со своим старшим коллегой Станиславом Черчесовым.

— Правда ли, что 39-летний Черчесов в Японии сказал вам, 19-летнему, что однажды станет главным тренером сборной России?

— Да. За день до отлета с ЧМ-2002 он разговаривал с Лешей Смертиным, а мы с тем в одном номере жили. Я тусовался в своей молодежной компании — с Сычевым, Измайловым — и в какой-то момент вернулся. Захожу в номер — а там Черчесов на моем диване сидит. Думаю — надо снова куда-то идти, пока старшие разговаривают. Но он подзывает: «Иди сюда!» И проводит мне лекцию на полчаса. В ее итоге и сказал, что будет тренировать сборную. Правда, по его прогнозам, это должно было случиться раньше — в 2010 году.

— Что еще из той лекции запомнилось?

— Этого более чем достаточно, ха-ха!