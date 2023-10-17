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Сегодня, 14:45

Кержаков: «На ЧМ-2002 Черчесов сказал мне, что станет главным тренером сборной России»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» вспомнил об одном откровенном разговоре со своим старшим коллегой Станиславом Черчесовым.

— Правда ли, что 39-летний Черчесов в Японии сказал вам, 19-летнему, что однажды станет главным тренером сборной России?

— Да. За день до отлета с ЧМ-2002 он разговаривал с Лешей Смертиным, а мы с тем в одном номере жили. Я тусовался в своей молодежной компании — с Сычевым, Измайловым — и в какой-то момент вернулся. Захожу в номер — а там Черчесов на моем диване сидит. Думаю — надо снова куда-то идти, пока старшие разговаривают. Но он подзывает: «Иди сюда!» И проводит мне лекцию на полчаса. В ее итоге и сказал, что будет тренировать сборную. Правда, по его прогнозам, это должно было случиться раньше — в 2010 году.

— Что еще из той лекции запомнилось?

— Этого более чем достаточно, ха-ха!

Александр Кержаков и&nbsp;Лучано Спаллетти. «В «Зените» считал Спаллетти двуличным. Став тренером, полностью пересмотрел свои взгляды». Интервью Кержакова

Александр Кержаков
Станислав Черчесов
Сборная России по футболу
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