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Сегодня, 12:00

Ломовицкий: «Нам всегда говорили, что футбол вне политики, а выяснилось, что это просто слова»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к возможному переходу РФС в Азию.

— Как ты относишься к разговорам о переходе в Азию?

— Нам всегда говорили, что футбол вне политики, а выяснилось, что это просто слова. Честно, не знаю, как будет лучше. Мне кажется, людям сейчас вообще стало менее интересно следить за тем, что происходит в футболе. Конечно, организаторы пытаются подогревать ажиотаж новым форматом Кубка России, той же Медиалигой. Но это не совсем то.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.

Александр Ломовицкий. «Фернандо ударил меня сзади — я начал его ловить... Подрались мы нормально!» Откровенное интервью Ломовицкого

Александр Ломовицкий
РФС
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