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Сегодня, 08:30

Александр Львов — о победе на «Стад де Франс»: «Карпин не выдержал, процедил: «Ну держитесь, петрушки!»

Александр Кружков
Обозреватель
Футболисты сборной России после победы над Францией в 1999-м году.
Фото Сергей Киврин
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Знаменитый спортивный журналист, бывший пресс-атташе «Спартака» и сборной России, обозреватель «СЭ» Александр Львов, которому сегодня исполняется 80 лет, рассказал о лучшем футбольном матче.

— Лучший футбольный матч, который видели своими глазами?

— 1999-й, «Стад де Франс». Потрясающая игра и великая победа сборной России, добытая вопреки всему!

У нас были огромные проблемы с составом. Аленичев, Юран и Ширко по разным причинам в заявку не попали, а Мостового из-за травмы пришлось менять уже в первом тайме. В обороне вышел Варламов, в атаке — Панов... Когда французы повели 2:1, я сказал менеджеру сборной Назару Петросяну, который сидел рядом: «Сейчас нам пятерку положат!»

Александр Львов. Александр Львов: «Если бы решение зависело от меня, тренером «Спартака» был бы Аленичев, Юран или Карпин»

И вдруг игра перевернулась! 3:2! Дубль Панова, победный гол Карпина на 87-й после изумительного паса Цымбаларя. У Валеры на этот матч был запредельный настрой. Французы вывели его из себя еще в тоннеле перед выходом на поле. Презрительно поглядывали на наших ребят, посмеивались. Карпин не выдержал, процедил: «Ну держитесь, петрушки!»

Когда вколотил победный, вся наша скамейка подскочила. Лишь Романцев оставался спокоен. Даже не дернулся. Потом объяснил: «А я знал, что мы выиграем».

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Сборная Франции по футболу
Александр Львов
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