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Сегодня, 16:19

Мостовой о концепции деятельности сборной: «Я говорил, что в ближайшее время нам не светят международные соревнования»

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал концепцию деятельности сборной России в период санкций.

«Я говорил, что в ближайшее время нам не светят международные соревнования. Уже 2 года мы в изоляции и дальше так будет продолжаться. Все знают, почему это происходит. До этого у нас все было нормально. Я думаю, что и в 2028 году мы сможем себя показать на отборочном турнире. Ничего страшного в этом отсутствии нет. Плохо только, что молодое поколение ребят сейчас не играет. А с другой стороны, я смотрю, никто сильно не переживает. Сборная выигрывает товарищеские матчи, все счастливы и довольны. Деньги платят вовремя, и никто ничего еще не сказал, все довольны почему-то», — сказал Мостовой «СЭ».

В пятницу, 26 апреля, на заседании исполкома РФС была утверждена концепция деятельности национальной команды России в условиях санкций. Ориентиром для возвращения на международную арену является отборочный турнир чемпионата мира-2030, который стартует осенью 2028 года.

Сборная России и российские клубы по футболу были отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований в феврале 2022 года.

(Софья Грецкая)

Александр Мостовой
Футбол
Сборная России по футболу
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