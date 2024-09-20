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Сегодня, 05:53

Мостовой: «Глушенков все правильно сказал про игры сборной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова об играх национальной команды.

25-летний игрок в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть против сборной Вьетнама.

«А что, Глушенков все правильно сказал про игры сборной. И он же это про матчи с Вьетнамом и Таиландом говорит, а не в целом. То же, что и я всегда говорил. Так каждый второй футболист считает, на самом деле», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На его счету 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м. В августе футболист заявлял, что готов приезжать в сборную России в случае вызова в нее.

Максим Глушенков. Глушенков: «Боженька оберегает меня от ненужных поездок во Вьетнам»
Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Максим Глушенков

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