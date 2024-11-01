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Александр Мостовой — о матче против Брунея: «Это даже не позор, это что-то хуже»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном проведении товарищеского матча сборной России против второго состава команды Брунея. Ранее в Брунее заявили, что намерены отправить в Россию полупрофессиональных игроков из местного чемпионата, так как основной состав находится в отпуске.

«Я не знаю, как это комментировать. Это даже не позор, это что-то хуже, наверное. Как сборная России может играть против такого? Это же абсурд. Я вообще не знал, что такая сборная существует. Но теперь выясняется, что у них есть несколько команд. Кошмар», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Сборная Брунея располагается на 183-й строчке в мировом рейтинге. Игра состоится в Краснодаре 15 ноября.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу

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