Мостовой — о словах Дзюбы: «Я редко играл с такими сборными, как Гренада. А кто забьет больше меня в Европе?»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы о рекорде по голам в составе сборной России.

Ранее Дзюба в интервью Sport24 заявил: «Почему Мостовой не забил 31 мяч? Что он выиграл со сборной, чего добился? Не забывайте посмотреть в зеркало, прежде чем говорить про меня».

«Во-первых, я редко играл с такими сборными, как Гренада. Во-вторых, кто забьет больше меня в Европе? Никто не спорит про забитые мячи Артема, он нападающий, его дело — забивать. Просто не надо делать все это так пафосно. У нас многие играли на высочайшем уровне. Но, вообще, я поздравляю Артема — все-таки мы в один день родились», — сказал Мостовой «СЭ».

Дзюба впервые с 2021 года был вызван в сборную России. 19 марта в товарищеском матче против Гренады (5:0) 36-летний россиянин забил один мяч и установил рекорд по количеству голов за национальную команду (31).