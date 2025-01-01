Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:44

Мостовой — о товарищеских матчах с Бразилией или Аргентиной: «Им что, делать нечего?»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном матче российской и уругвайской национальных команд в 2025 году.

«Матчи с Уругваем и Парагваем? Здорово! Если это произойдет, это отлично! Кого еще я бы хотел увидеть соперником сборной России в следующем году? Мне трудно ответить на этот вопрос. Нам сейчас не приходится выбирать соперников. Например, Бразилия или Аргентина? Им что, делать нечего? Бразилия и Аргентина — это чемпионы мира. Как они приедут? Платить надо много. Уругвай? Уругвай — серьезная футбольная нация. Если приедут и договорятся, будет здорово», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что федерации футбола России и Уругвая ведут переговоры о проведении товарищеского матча.

Источник: Metaratings.ru
1
Александр Мостовой
Сборная России по футболу
Читайте также
Президент РФ Владимир Путин традиционно поздравил россиян с Новым годом
Актриса из картины «Москва слезам не верит» умерла в возрасте 90 лет
С 1 января в России выросли зарплаты бюджетников и пенсии
«Газпром» сообщил о прекращении поставок газа через Украину
Непомнящий и Карлсен разделили титул чемпиона мира по блицу
Топ-5 самых шокирующих травм в ММА и боксе
Сегодня
Вчера
Неделя