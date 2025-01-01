Мостовой — о товарищеских матчах с Бразилией или Аргентиной: «Им что, делать нечего?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном матче российской и уругвайской национальных команд в 2025 году.

«Матчи с Уругваем и Парагваем? Здорово! Если это произойдет, это отлично! Кого еще я бы хотел увидеть соперником сборной России в следующем году? Мне трудно ответить на этот вопрос. Нам сейчас не приходится выбирать соперников. Например, Бразилия или Аргентина? Им что, делать нечего? Бразилия и Аргентина — это чемпионы мира. Как они приедут? Платить надо много. Уругвай? Уругвай — серьезная футбольная нация. Если приедут и договорятся, будет здорово», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что федерации футбола России и Уругвая ведут переговоры о проведении товарищеского матча.