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19 ноября, 23:52

Мостовой: «Нет никакой разницы, с каким счетом сборная России победила Сирию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу над командой Сирии (4:0) в товарищеском матче. Встреча проходила в Волгограде.

«Я прогнозировал победу со счетом 5:0 или 6:0, выиграли со счетом 4:0. Нет никакой разницы, с каким счетом сборная России победила Сирию. Сирийцы тоже могли забить, но попали в штангу. Следующий наш соперник кто? Монголия? Опять обыграем и все будут говорить, что у нас все замечательно и здорово. Особенно комментаторы. (Смеется.)» — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Российские команды отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу

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