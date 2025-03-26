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26 марта, 19:36

Мостовой: «Какой-то бой, сигма. Я не знаю, кто это»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал «СЭ» о нахождении в одной ложе с исполнителями популярной песни «Сигма-бой» на матче сборных России и Гренады (5:0).

— Следите за движением сигма-боев, скуфов и прочих?

— Честно сказать, не слежу (смеется). Когда мы были в ложе на матче с Гренадой, мне сказали про девочек (исполнительницы трека «Сигма-бой» 12-летние Betsy и Мария Янковская. — Прим. «СЭ»). Они все время прыгали, смеялись. Какой-то бой, сигма. Я говорю: «Не, я не знаю, кто это».

— Валерий Карпин сказал, что сигма-бой — Артем Дзюба. А Онопко — скуф. Согласны ли вы с такой трактовкой?

— Да мне какая разница. Это их кухня. Они могут говорить все что угодно. Тем более на фоне таких заоблачных успехов. Вы чего. Теперь это лучшая сборная за последние 30 лет. Никто сейчас не поспорит с Александром Мостовым. Зачем спорить. Они же любят говорить, что Мостовой критикует. Почему-то когда Мостовой говорит правду, называют это критикой. Всю жизнь играл в футбол. На таком уровне, о котором многие даже не мечтали. Во сне даже так не играли. Просто я открытый, честный. И не подлизываюсь, как многие это делают.

В BetBoom матчах сборной России национальная команда разгромила Гренаду и Замбию со счетом 5:0.

Напомним, что хит «Сигма-бой» попал в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard. Песня заняла седьмую строчку в рейтинге, обогнав культовую певицу Кэти Перри с ее треком I'm His, He's Mine.

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Александр Мостовой
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