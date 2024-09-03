Александр Мостовой: «Футболисты сборной России будут играть на 50 процентов силы с Вьетнамом и Таиландом»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о товарищеских матчах сборной России против Вьетнама и Таиланда.

«Никогда не поверю, что в товарищеских матчах с командами уровня Таиланда и Вьетнама игроки будут выкладываться на 100%. Такие команды они обязаны обыгрывать на классе. Думаю, игроки сборной будут играть на 50% от своей силы в матчах с Вьетнамом и Таиландом. Карпин их замотивирует? Не смешите. Какая может быть мотивация в товарищеских матчах», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Сбор национальной команды стартовал в подмосковном Новогорске 1 сентября. 5 сентября команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Вьетнамом, 7-го числа — с Таиландом. Обе игры пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».