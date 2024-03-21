Мостовой – о матче с Сербией: «Сборная давно не играла с такими сильными соперниками»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Сербией.

«Сербия в хорошем составе приезжает на этот матч. Многие игроки этой сборной сейчас играют важные или же решающие матчи в своих лигах, поэтому у Сербии есть серьезный риск потерять футболиста из-за повреждения. Это к тому, что, возможно, им сегодня не нужно убиваться и умирать на поле. У нашей команды плюс — это запредельная мотивация. Мы очень давно не играли с такими сильными соперниками, так что вокруг матча очень большой ажиотаж. У нас это умеют делать. Так или иначе, сербы — наши братья. Сыграют в полную силу — отлично. А если не смогут, ничего страшного», — сказал Мостовой «СЭ».

Товарищеский матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ-Арене». Начало — в 20.00 мск. Главным арбитром встречи назначен Арда Кардешлер из Турции. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.

(Денис Сафронов)