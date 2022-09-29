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29 сентября, 20:04

Александр Мостовой заявил, что не будет извиняться перед Писаревым за резкие слова в его адрес

Владимир Пушкарев
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Микеле Антонов
Александр Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал конфликт с тренером сборной России Николаем Писаревым.

«Мне извиняться не за что. Мы можем посылать друг друга каждый день по 10 раз. В этом ничего такого. Конечно, меня это не обидело. Меня в жизни столько раз обижали и оскорбляли! Не в нашем возрасте на кого-то обижаться.

Дружим ли мы? До того как Писарев не стал тренером сборной дружили. Мы знаем 40 лет друг друга. Но когда люди приходят в сборную... Они становятся занятыми. У каждого своя жизнь. Какая разница, что произошло. Сейчас такое время, не знаешь, что будет завтра», — заявил Мостовой.

Ранее Мостовой, рассказывая, почему не смотрел товарищескую игру России с Киргизией (2:1), назвал Писарева аферистом во время матча Медиалиги. Мостовой является главным тренером медийной команды Fight Nights. Не исключено, что экс-хавбек сборной России не знал, что звук с его позиции попадет в прямой эфир.

После заявления Мостового, Писарев заявил, что не обращает внимания на подобные высказывания. Позже он оскорбил экс-футболиста, комментируя инцидент.

Александр Мостовой
Николай Писарев
Сборная России по футболу
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Тренер сборной России Писарев нецензурно ответил на вопрос о Мостовом