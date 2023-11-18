Мостовой — о матче России с Кубой: «Если будет нечего делать, то гляну»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о своем интересе к товарищескому матчу между национальными командами России и Кубы, который состоится 20 ноября в Волгограде.

«Я не знаю, буду ли смотреть эту игру. Если будет нечего делать, то, конечно, гляну. А так даже пока желания нет. Сборная Кубы? Кто там играет вообще, понятия не имею, что это за сборная», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что на матч Россия — Куба продано 35 тысяч билетов.