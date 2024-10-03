Самедов: «Затрудняюсь ответить, нужно ли сборной собираться, если матча не будет»

Экс-футболист сборной России Александр Самедов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможной отмене сбора национальной команды в октябре из-за отсутствия соперников для контрольных матчей.

«Никогда не был в такой ситуации, чтобы мы просто приехали и повидались. Все время были матчи: либо отборочные, либо товарищеские. Черта всегда подводились игрой. Может быть, сейчас нашим футболистам стоит повидаться, но если нет игры... Тяжелая ситуация. Я в таком положении никогда не был. Затрудняюсь ответить, нужно ли сборной собираться, если матча не будет», — сказал Самедов «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.