Сильянов: «Рад, что смогли вылететь из Вьетнама вовремя»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал отмену матча сборной России против Таиланда из-за непогоды.

«Понятное дело, что все были очень расстроены, что матч сборной России против Таиланда во Вьетнаме отменили. Неприятно, что прилетели, а вторую игру не сыграли. Но рад, что мы смоли вылететь оттуда вовремя, как и планировалось», — цитирует Legalbet Сильянова.

В сентябре сборная России обыграла Вьетнам (3:0). Также у нее был запланирован матч с Таиландом, но его отменили из-за супертайфуна «Яги».